Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии конфликты в Судане и Йемене

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом урегулирование военно-политических конфликтов в Судане и Йемене.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Стороны обсудили приоритетные вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного российско-саудовского многопланового сотрудничества.

«Проведена также обстоятельная «сверка часов» по актуальной международной и ближневосточной проблематике с акцентом на задачи урегулирования военно-политических конфликтов в Судане и Йемене», — говорится в заявлении.

Ранее профсоюз суданских врачей заявил, что число погибших мирных жителей в столкновениях в Судане возросло до 866.