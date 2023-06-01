Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии конфликты в Судане и Йемене
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МИД России.
Стороны обсудили приоритетные вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного российско-саудовского многопланового сотрудничества.
«Проведена также обстоятельная «сверка часов» по актуальной международной и ближневосточной проблематике с акцентом на задачи урегулирования военно-политических конфликтов в Судане и Йемене», — говорится в заявлении.
Ранее профсоюз суданских врачей заявил, что число погибших мирных жителей в столкновениях в Судане возросло до 866.