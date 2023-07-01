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ООН заявила о якобы «значительных усилиях» по экспорту России в рамках зерновой сделки

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В Организации Объединённых Наций заявили, что ООН якобы предприняла «значительные усилия» для введения исключений из западных санкций против российского экспортных товаров в рамках зерновой сделки.
ООН заявила о якобы «значительных усилиях» по экспорту России в рамках зерновой сделки
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий организации.

«В июле 2022 года ООН предприняла значительные усилия... для осуществления исключений из санкций в отношении продуктов питания и удобрений, что может облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений», — говорится в заявлении.

Как отметила организация, она помогла обеспечить выдачу двух лицензий США и Великобритании «на финансовые операции и торговлю продовольствием и удобрениями». Также в свои заслуги она приписала некоторые исключения в девятом пакете санкций ЕС.

При этом ООН признала, «что региональные и страновые различия и пробелы сохраняются».

Ранее в российском МИД заявили, что по меморандуму России и ООН ничего не сделано.

В Кремле отмечали, что предпосылок продления зерновой сделки нет.

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