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Американский полковник Макгрегор заявил, что Байден не протянет до конца этого года

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден не протянет до конца этого года.

Такое заявление он сделал во время интервью журналистке Натали Брунелл.

«Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года», — сказал Макгрегор.

При этом он назвал Байдена «картонной фигурой», которой другие люди «суют бумажки со словами».

«Он сам на пределе своих возможностей», — добавил полковник.  

Ранее конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности.

Также сообщалось, что импичмент Байдену может быть объявлен в случае его недееспособности.

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