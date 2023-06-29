Политолог Рогулёв: импичмент Байдену может быть объявлен в случае его недееспособности

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв рассказал в беседе с RT, могут ли американскому лидеру Джо Байдену объявить импичмент по состоянию здоровья в связи с появившейся информацией об использовании президентом во время сна аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Как объяснил Рогулёв, такое решение может быть принято, только если Байден будет действительно недееспособен.

«Имеется в виду операция, инсульт или какое-то заболевание, которое приковывает человека к постели и не даёт ему возможности вести работу. Были случаи и ранения. Того же Рейгана. В него стреляли, ранили, операцию делали. В такие моменты президент недееспособен», — отметил американист.

Он добавил, что в Конституции США есть специальная поправка на этот случай.

«Конечно, президента в таком возрасте ещё в Америке не было. Что касается других обстоятельств, тут чёткий алгоритм: вице-президент вступает в должность президента», — заключил эксперт.

В свою очередь, президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский заявил, что импичмент — сложный и длительный процесс.

«Я думаю, в ближайшее время можно ожидать, что руководство Демократической партии примет решение, что Байден снимает свою кандидатуру со второго срока», — считает специалист.

Комментируя данные об использовании Байденом ИВЛ, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила в беседе с RT, что синдром ночного апноэ — это когда человек храпит, потом у него западает язычок, мягкие ткани закрывают проход кислорода.

Специалист отметила, что в таких случаях применяется СИПАП-терапия, благодаря которой создаётся «продолжительное позитивное давление в воздушно-дыхательных путях».

«Вещь реально классная, реально работает. У человека улучшается работа мозга, трудоспособность повышается, нормализуется давление, энергия появляется», — добавила она.

Ранее в Белом доме сообщили, что следы на лице президента США Джо Байдена появились от использования аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Представитель администрации рассказал, что американский лидер в последнее время испытывает затруднения и задержку дыхания во время сна.