Депутат Чепа не исключил возможности провокации со стороны Украины
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«Мы знаем, что контрнаступление уже провалено, мы видим попытку каким-то образом заместить этот провал какими-то действиями. Провокации с плотиной и возможные преступные деяния, которые отвлекут общественность от того, что Украина полностью проваливается, и у них ничего не получается», — объяснил Чепа.
По этой причине депутат не исключил возможности провокации со стороны Киева.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о возможной подготовке терактов со стороны Украины на фоне учений в ряде регионов на случай аварии на ЗАЭС.
Военный эксперт Виктор Литовкин назвал своевременным предупреждение Захаровой о теракте Киева.
Подробнее — в материале RT.