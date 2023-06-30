Депутат Чепа не исключил возможности провокации со стороны Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя МИД Марии Захаровой, которая предупредила о возможной подготовке терактов со стороны Украины на фоне учений в ряде регионов на случай аварии на ЗАЭС.

«Мы знаем, что контрнаступление уже провалено, мы видим попытку каким-то образом заместить этот провал какими-то действиями. Провокации с плотиной и возможные преступные деяния, которые отвлекут общественность от того, что Украина полностью проваливается, и у них ничего не получается», — объяснил Чепа.

По этой причине депутат не исключил возможности провокации со стороны Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о возможной подготовке терактов со стороны Украины на фоне учений в ряде регионов на случай аварии на ЗАЭС.

Военный эксперт Виктор Литовкин назвал своевременным предупреждение Захаровой о теракте Киева.

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