Военный эксперт Литовкин назвал своевременным предупреждение Захаровой о теракте Киева

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT предупреждение официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможной подготовке терактов со стороны Украины на фоне учений в ряде регионов на случай аварии на ЗАЭС.

«Я думаю, что от Киева можно ожидать всего, что угодно. Нет такой подлости, на которую они не пойдут для того, чтобы показать свою значимость для Запада, для того, чтобы показать, что Россия «нарушает» все нормы», — пояснил эксперт.

Он допустил, что киевский режим может сделать атомную «грязную бомбу» и взорвать её где-нибудь.

«Это запросто, потому что у них для этого, все возможности. Есть отработанное ядерное топливо на Чернобыльской АЭС, есть и хранилища топлива везде: и на Ровенской АЭС, и на Хмельницкой. Можно собрать это топливо в какую-нибудь ёмкость и взорвать его, рассыпав по земле радиоактивные заражающие элементы, и обвинить в этом Россию. Запад всегда примет сторону Украины. Предупреждение Захаровой вполне своевременно», — заключил специалист.

Ранее Захарова предупредила о подготовке Киевом теракта.

Она также напомнила, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Украине, надвигается на Западную Европу.