Глава МИД России Сергей Лавров призвал Запад отнестись к африканским странам «как к взрослым».

По его словам, представители стран на континенте рассказывают о наглом давлении на них.

«Оставьте в покое остальных, так сказать, глобальное большинство... Относитесь к ним как к взрослым, уважайте их право выслушать оценки России и оценки Запада, а потом самим определяться, какая будет их позиция», — сказал министр.

Лавров напомнил, что за последние два года часто бывал в Африке и коллеги рассказывали ему о беспрецедентном давлении.

Ранее будущий финский министр внешней торговли и развития Вилле Тавио пригрозил лишить финансирования страны Африки за поддержку России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала власти Финляндии из-за соответствующих планов.