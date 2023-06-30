Лавров заявил, что Запад пытается выиграть время для усиления Украины в военном плане

Запад пытается заморозить конфликт на Украине и выиграть время для накачки ВСУ вооружениями.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Моя оценка заключается в том, что они (страны Запада. — RT) пытаются временно заморозить этот конфликт, добиться какого-то прекращения огня и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане», — заявил Лавров.

По его словам, страны Запада намерены создать новую военную инфраструктуру на Украине и передать Киеву «новые смертоносные дальнобойные вооружения».

Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн.

Новый пакет помощи США Киеву включает 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker.