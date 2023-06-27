Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $500 млн

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн, в него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.

AP

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Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона. Отмечается, что одной из целей нового пакета является поддержка контрнаступления ВСУ. 21 июня госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение Украине $1,3 млрд помощи.