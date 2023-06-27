Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $500 млн
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн, в него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.
- AP
- © Libkos
Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Отмечается, что одной из целей нового пакета является поддержка контрнаступления ВСУ.
21 июня госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение Украине $1,3 млрд помощи.
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