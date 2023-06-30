Более 300 человек задержаны в ходе беспорядков после «белого марша» во Франции
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.
«Погромы и столкновения агрессивно настроенных протестующих с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава МВД Жеральд Дарманен следит за ситуацией с беспорядками в регионах страны.
Ранее правоохранители Франции задержали более 100 участников беспорядков, охвативших страну после убийства 17-летнего подростка полицейским.
Также сообщалось, что застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьёй.