Более 300 человек задержаны в ходе беспорядков после «белого марша» во Франции

Стражи порядка задержали 328 человек по всей Франции в ходе беспорядков, охвативших страну после «белого марша» в память о 17-летнем подростке, убитом полицейским в парижском пригороде Нантере.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

«Погромы и столкновения агрессивно настроенных протестующих с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МВД Жеральд Дарманен следит за ситуацией с беспорядками в регионах страны.

Ранее правоохранители Франции задержали более 100 участников беспорядков, охвативших страну после убийства 17-летнего подростка полицейским.

Также сообщалось, что застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьёй.