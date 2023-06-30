Более 100 участников беспорядков задержаны во Франции
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал глава МВД Жеральд Дарманен.
Отмечается, что полиция получила указание о систематическом вмешательстве для наведения порядка.
«Уже задержано более 100 человек», — сказал Дарманен.
По данным агентства, в беспорядках пострадали как минимум два магазина в Париже, в том числе бутик Nike, в разграблении которого участвовали около 40 человек.
Массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.
Сообщалось, что полицейские применили слезоточивый газ против участников марша во французском Нантере.
Также уличные беспорядки вспыхнули в Брюсселе, десять человек были задержаны полицией.