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Более 100 участников беспорядков задержаны во Франции

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Правоохранители Франции задержали более 100 участников беспорядков, охвативших страну после убийства 17-летнего подростка полицейским.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал глава МВД Жеральд Дарманен.

Отмечается, что полиция получила указание о систематическом вмешательстве для наведения порядка.

«Уже задержано более 100 человек», — сказал Дарманен.

По данным агентства, в беспорядках пострадали как минимум два магазина в Париже, в том числе бутик Nike, в разграблении которого участвовали около 40 человек.

Массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка. 

Сообщалось, что полицейские применили слезоточивый газ против участников марша во французском Нантере.

Также уличные беспорядки вспыхнули в Брюсселе, десять человек были задержаны полицией.

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