Путин: мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что из-за введённых западными странами санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка мир не рухнул.

Об этом глава государства сказал на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

«Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул, наоборот», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил Путин, возможности для российского бизнеса кратно расширились.

Ранее Путин, говоря об уходе западных компаний с российского рынка, вспомнил выражение «Не было бы счастья, да несчастье помогло».