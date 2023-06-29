Французский прокурор потребовал заключить под стражу полицейского за убийство подростка

Прокурор французского Нантера Паскаль Марш заявил о намерении ходатайствовать о временном заключении под стражу полицейского, который убил 17-летнего водителя 27 июня. Об этом он сказал на пресс-конференции, которую транслировал телеканал France 24.

«Условия для законного применения оружия не были соблюдены. По истечении срока задержания этого полицейского его дело было передано магистратам для начала судебного расследования в связи с предумышленным убийством. Чтобы обеспечить нормальный ход расследования, прокуратура ходатайствовала о временном помещении под стражу полицейского, совершившего выстрел», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудник местной полиции застрелил 17-летнего подростка.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия.