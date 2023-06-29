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Во Франции заявили, что ночные беспорядки были организованными в ряде случаев

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Вспышки беспорядков с насилием во Франции после гибели подростка в ряде случаев были организованными, заявил официальный представитель кабмина Оливье Веран.
Во Франции заявили, что ночные беспорядки были организованными в ряде случаев
  • AP
  • © Lewis Joly

«Эта ночь сопровождалась насилием во многих городах нашей страны, где подверглись нападению символы республики, иногда в организованной, практически скоординированной манере», — цитирует его РИА Новости.

Веран отметил, что нападениям подверглись полицейские участки, мэрии, школа и ряд общественных зданий. Он подчеркнул, что подобные действия не приведут к правосудию.

«Реакции, которые произошли этой ночью, — не реакции, целью которых является исправить [ситуацию] или принести правосудие. Это реакции, целью которых является напасть на республику», — добавил он.

Массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка. 

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия.

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