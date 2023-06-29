WSJ: сбитый над США китайский аэростат использовал американское оборудование

Сбитый над США китайский аэростат был оснащён оборудованием американского происхождения для сбора данных, следует из материалов The Wall Street Journal со ссылкой на расследование.

«Китайский воздушный аэростат, пролетевший над США в начале этого года, был загружен оборудованием американского производства, которое помогло ему собрать фотографии, видео и другую информацию», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что часть этого оборудования была в свободной продаже в интернете. Кроме того, устройство содержало специальные датчики и другие детали.

В США предположили, что, исходя из оборудования, аэростат всё же предназначался для шпионажа, а не для мониторинга погоды.

Ранее американский лидер Джо Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.

Он также заявил, что не намерен приносить извинения Китаю за своё решение сбить китайский аэростат.