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Столтенберг назвал условием дискуссий о членстве Украины в НАТО её «победу»

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Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал условием дискуссий о членстве Украины в НАТО её «победу» в конфликте с Россией.
Столтенберг назвал условием дискуссий о членстве Украины в НАТО её «победу»
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Генсек НАТО назвал самой срочной задачей на данный момент для НАТО «сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство».

«И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины», — цитирует его ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, то он будет решён не на Украине. 

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