Швейцария утвердит 11-й пакет санкций ЕС против России

Правительство Швейцарии заявило, что утвердит рестрикции, введённые Европейским союзом против России в рамках 11-го пакета санкций.

Об этом говорится на сайте кабмина страны.

«Федеральный совет проинформирован о том, что EAER, отвечающая за санкции, 28 июня 2023 года расширила список ограничений, касающихся России. Изменения вступят в силу в 18:00. Таким образом, Швейцария берёт на себя санкции в отношении дополнительных лиц и организаций, которые Европейский союз (ЕС) принял 23 июня 2023 года в рамках своего 11-го пакета санкций», — отмечается в заявлении.

23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

В МИД России заявили, что российская сторона в ответ на 11-й пакет санкций ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.