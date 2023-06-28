Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Швейцария утвердит 11-й пакет санкций ЕС против России

Короткая ссылка
Правительство Швейцарии заявило, что утвердит рестрикции, введённые Европейским союзом против России в рамках 11-го пакета санкций.
Швейцария утвердит 11-й пакет санкций ЕС против России
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте кабмина страны.

«Федеральный совет проинформирован о том, что EAER, отвечающая за санкции, 28 июня 2023 года расширила список ограничений, касающихся России. Изменения вступят в силу в 18:00. Таким образом, Швейцария берёт на себя санкции в отношении дополнительных лиц и организаций, которые Европейский союз (ЕС) принял 23 июня 2023 года в рамках своего 11-го пакета санкций», — отмечается в заявлении.

23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

В МИД России заявили, что российская сторона в ответ на 11-й пакет санкций ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить