Логвинов: ЕС перешёл от санкционного блицкрига к попыткам долгосрочной блокаде России

Исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, то цель 11-го пакета санкций Евросоюза — вывести экономическую войну против России на качественно новый уровень.

Об этом пишет ТАСС.

«С принятием 11-го санкционного пакета развязанная Евросоюзом и его странами-членами экономическая война против России вышла на качественно новый уровень», — отметил он.

Логвинов добавил, что Брюссель, разработав так называемый «инструмент по борьбе с обходом санкций», пытается втянуть в неё как можно больше государств.

Таким образом, по его словам, происходит «переход от неудавшегося блицкрига», целью которого было заявлено нанесение российской стороне непоправимого ущерба, к «многоходовой игре» с целью установления «долгосрочной экономической блокады» России.

23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

В МИД России заявили, что российская сторона в ответ на 11-й пакет санкций ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.