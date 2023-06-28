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В Совфеде назвали актом вандализма разрешение провести акцию с сожжением Корана в Швеции

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Анастасия Румянцева
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что Швеция бросила вызов всему мусульманскому миру, разрешив публичное сожжение Корана.
В Совфеде назвали актом вандализма разрешение провести акцию с сожжением Корана в Швеции
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«Разрешение, данное властями Швеции на осуществление надругательства над священной для всех мусульман книгой — Кораном, было дано в один из главных праздников исламской религии — Курбан-байрам, что свидетельствует о полной моральной и нравственной деградации Стокгольма. Нас, россиян, возмущает, что осуществление этого открытого акта вандализма осуществляется с молчаливого согласия представителей европейского сообщества», — заявила парламентарий.

Ранее сообщалось, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

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