Трамп заявил, что Байден подконтролен Китаю

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешнего американского лидера Джо Байдена контролирует Китай.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Трампа, Байден ничего не предпринимает относительно действий КНР на Кубе.

«Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им», — сказал он.

Трамп добавил, что в случае победы на выборах в 2024 году он потребует от КНР в течение 48 часов вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.

11 июня газета Politico сообщила, что Китай использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США принимает меры, направленные на снижение эффективности деятельности базы КНР на Кубе, которая якобы занимается сбором разведывательных данных о США.