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Логвинов: отправка солдат ЕС на Украину возможна при провале контрнаступления

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Отправка солдат Евросоюза на Украину не исключена в случае провала контрнаступления.

Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе Кирилл Логвинов в интервью «Известиям».

По его словам, смысл гипотетической отправки Вооружённых сил ЕС на Украину состоит в «ослаблении России чужими руками».

«В условиях, когда руководство ЕС вопреки принципам евроинтеграции взяло курс на долгосрочную милитаризацию экономики, исключать нельзя ничего», — подчеркнул Логвинов.

Он добавил, что говорить о восстановлении отношений России и Евросоюза не приходится.

15 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет наращивать поставки Украине продвинутых видов вооружений.

В ноябре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы.

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