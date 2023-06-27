Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы реализацию приоритетных совместных проектов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто обсудили в ходе телефонного разговора реализацию приоритетных совместных проектов.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход реализации приоритетных совместных проектов», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание российско-венесуэльского взаимодействия в различных международных форматах.

Лавров также поблагодарил Каракас за поддержку в связи с попыткой вооружённого мятежа в России.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент России Владимир Путин пресёк попытку устроить гражданскую войну в стране.