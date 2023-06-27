Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы реализацию приоритетных совместных проектов
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход реализации приоритетных совместных проектов», — говорится в сообщении.
Стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание российско-венесуэльского взаимодействия в различных международных форматах.
Лавров также поблагодарил Каракас за поддержку в связи с попыткой вооружённого мятежа в России.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент России Владимир Путин пресёк попытку устроить гражданскую войну в стране.