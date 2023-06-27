ВОЗ: около 36 млн европейцев болеют «долгим COVID-19»
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«Согласно оценкам... почти 36 млн человек во всём Европейском регионе ВОЗ, возможно, перенесли «долгий COVID» в течение первых трёх лет пандемии. Это примерно один из 30 европейцев за последние три года», — цитирует его РИА Новости.
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