ВОЗ: около 36 млн европейцев болеют «долгим COVID-19»

За время пандемии у почти 36 млн жителей Европы мог развиться «долгий COVID-19» — его носителем является один человек на 30 европейцев, заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Согласно оценкам... почти 36 млн человек во всём Европейском регионе ВОЗ, возможно, перенесли «долгий COVID» в течение первых трёх лет пандемии. Это примерно один из 30 европейцев за последние три года», — цитирует его РИА Новости.

По словам Клюге, в случае, если не удастся разработать методы диагностики и лечения «долгого коронавируса», человечество никогда не оправится от пандемии.

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