Разведка США: инцидент в Ухани не был причиной пандемии коронавируса

Разведка США не располагает данными, что причиной пандемии коронавируса стал инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае.

«Мы по-прежнему не располагаем свидетельствами того, что исследования УИВ до пандемии включали SARS-CoV-2 или близкого к нему предшественника, а также никакими прямыми свидетельствами того, что до пандемии имел место некий конкретный инцидент, который был связан с персоналом УИВ и который мог привести к пандемии COVID-19», — говорится в докладе американских спецслужб.

Отмечается, что согласно оценке разведывательного сообщества SARS-CoV-2 не был разработан как биологическое оружие.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году составил около 1,6 трлн рублей.