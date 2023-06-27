Euractiv: генсеку НАТО Столтенбергу в ближайшее время продлят полномочия ещё на год
- AP
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Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.
«Как полагает Euractiv, его мандат, вероятно, будет продлён в среду, 28 июня», — говорится в публикации.
Причиной такого решения источники издания называют отсутствие консенсуса между членами НАТО в вопросе преемника Столтенберга, а также сложную ситуацию на Украине.
Ранее британский министр обороны Бен Уоллес намекнул, что не отказался бы от поста генсека НАТО.
Также газета Politico писала, что премьер-министра Дании Метте Фредериксен серьёзно рассматривают на роль нового генсека.