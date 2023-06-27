CNN: Запад предостерегал Украину от нанесения ударов по России во время попытки мятежа

Западные страны предостерегали Украину от использования попытки мятежа на территории страны на прошлой неделе для нанесения ударов внутри России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на западного чиновника.

Как рассказал собеседник телеканала, предупреждение было направлено украинским властям на уровне глав министерств иностранных дел, заместителей и послов.

Отмечается, что западные страны назвали эту ситуацию внутренним делом России и призвали Киев «не раскачивать лодку».

«Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России», — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление.