CNN: Запад предостерегал Украину от нанесения ударов по России во время попытки мятежа
- РИА Новости
Как рассказал собеседник телеканала, предупреждение было направлено украинским властям на уровне глав министерств иностранных дел, заместителей и послов.
Отмечается, что западные страны назвали эту ситуацию внутренним делом России и призвали Киев «не раскачивать лодку».
«Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России», — говорится в материале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление.