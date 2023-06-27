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CNN: Запад предостерегал Украину от нанесения ударов по России во время попытки мятежа

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Западные страны предостерегали Украину от использования попытки мятежа на территории страны на прошлой неделе для нанесения ударов внутри России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на западного чиновника.
CNN: Запад предостерегал Украину от нанесения ударов по России во время попытки мятежа
  • РИА Новости

Как рассказал собеседник телеканала, предупреждение было направлено украинским властям на уровне глав министерств иностранных дел, заместителей и послов.

Отмечается, что западные страны назвали эту ситуацию внутренним делом России и призвали Киев «не раскачивать лодку».

«Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России», — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление.

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