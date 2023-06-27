Axios: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать с кем-либо попытку мятежа в России

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен приказал сотрудникам американского госдепартамента по всему миру воздерживаться от комментирования попытки мятежа в России.

Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

«В телеграмме Блинкен потребовал от всех сотрудников госдепартамента не обсуждать ситуацию в России с кем-либо», — сказано в материале.

Также уточняется, что если представители зарубежных правительств спрашивают у дипломатов из США о событиях в России, им следует говорить только то, что Соединённые Штаты следят за ситуацией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что посол США в Москве Линн Трейси передавала сигналы российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к попытке мятежа.

Он, комментируя сообщения западных СМИ, выразил мнение, что разведка США могла не рассказывать о подготовке мятежа в надежде, что он удастся.