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Лавров: разведка США могла не рассказывать о подготовке мятежа в надежде, что он удастся

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT, комментируя сообщения западных СМИ, выразил мнение, что разведка США могла не рассказывать о подготовке мятежа в надежде, что он удастся.

«Ну, во-первых, они сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже. Но решила об этом никому не рассказывать. Видимо, в надежде на то, что мятеж удастся», — сказал он.

По его словам, на эту же мысль его наводит сообщение CNN со ссылкой на аналитиков американской разведки, где было сказано, что попытка вооружённого мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет «намного более кровавой, чем это было на самом деле».

«Вы знаете, конечно, об этих ожиданиях — вот именно такого толка, такого свойства, об ожиданиях развала российского государства, совершенно откровенно, по Фрейду, уже совсем без всяких тонкостей, говорили представители украинского режима, включая и Зеленского, и его подручных», — напомнил Лавров.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники писала, что разведывательные агентства США в середине июня предупредили Белый дом о подготовке в России вооружённого мятежа.

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