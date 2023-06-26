Лавров рассказал о сигналах посла США по поводу непричастности Вашингтона к попытке мятежа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что посол США в Москве Линн Трейси передавала сигналы российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к попытке мятежа.

«Кстати, когда вчера посол Соединённых Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чём, что Соединённые Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают», — сказал он.

Ранее Лавров, комментируя сообщения западных СМИ, выразил мнение, что разведка США могла не рассказывать о подготовке мятежа в надежде, что он удастся.