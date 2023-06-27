Маск выразил тревогу в ответ на слова о возможной американизации конфликта на Украине

Бизнесмен Илон Маск заявил о тревожности в ответ на предположение предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что в Вашингтон может начать призывать к американизации конфликта на Украине в случае уничтожения ЗАЭС.

Об этом пишет РИА Новости.

Сакс отметил, что в случае уничтожения Запорожской АЭС не будет известно точно, кто это сделал, однако, СМИ «рефлекторно обвинят в этом Россию».

Это, по его мнению, создаёт стимул для разрушения станции, если кто-то захочет ещё больше втянуть Соединённые Штаты в конфликт на Украине.

Сакс также напомнил, что в 1965 году США направили войска на войну во Вьетнаме, хотя прежде не собирались этого не делать. Он добавил, что если станция будет уничтожена, ожидаемы «вопли возмущения партии войны», которая добивается начала «американизации» украинского конфликта.

«Тревожно», — отреагировал Маск в ответ на мнение предпринимателя.

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва не питает иллюзий, что на Западе способны прекратить поставлять оружие Киеву.

Обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что в Европе устали финансировать Украину и не станут сражаться за неё в случае реальной войны с Россией.