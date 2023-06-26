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AC: европейцы устали финансировать Украину и не станут сражаться за неё при необходимости

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В Европе устали финансировать Украину и не станут сражаться за неё в случае реальной войны с Россией, заявил обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу.

«Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, в основном это были члены национальных правительств и Европарламента, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи», — сказал он.

По словам обозревателя, никто не выразил готовности сражаться за Украину в случае, если НАТО вступит в реальную войну против России.

Бэндоу предположил, что к такому исходу готовы только в США. При этом в Вашингтоне понимают, что это чревато ядерным конфликтом.

Ранее генсек НАТО констатировал, что в альянсе истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что США оказывают давление на страны ЕС, чтобы не допустить разрешения конфликта на Украине.

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