СБР Судана в одностороннем порядке объявили о перемирии в связи с праздником
«Мы объявляем перемирие в одностороннем порядке, начиная с завтрашнего дня и на время праздника», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Al Arabiya.
Ранее конфликтующие в Судане правительственная армия и силы быстрого реагирования (СБР) впервые подписали соглашение, в котором договорились не наносить вреда гражданским лицам.
1 июня советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты вводят экономические и визовые санкции против Судана из-за насилия в стране.