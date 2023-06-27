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СБР Судана в одностороннем порядке объявили о перемирии в связи с праздником

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Командующий cилами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло в одностороннем порядке объявил о прекращении огня на период праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

«Мы объявляем перемирие в одностороннем порядке, начиная с завтрашнего дня и на время праздника», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Al Arabiya.

Ранее конфликтующие в Судане правительственная армия и силы быстрого реагирования (СБР) впервые подписали соглашение, в котором договорились не наносить вреда гражданским лицам.

1 июня советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты вводят экономические и визовые санкции против Судана из-за насилия в стране.

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