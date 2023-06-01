США вводят санкции против Судана из-за насилия в стране

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты вводят экономические и визовые санкции против Судана из-за насилия в стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление.

«Сегодня мы вводим экономические санкции, а также визовые ограничения в отношении лиц, увековечивающих насилие, а также публикуем обновлённое руководство по ведению бизнеса в отношении Судана», — отметил он.

По его словам, США продолжат «поддерживать» суданский народ.

20 мая канал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что армия Судана и силы быстрого реагирования договорились объявить гуманитарное перемирие на семь дней.