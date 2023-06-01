Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

США вводят санкции против Судана из-за насилия в стране

Короткая ссылка
Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты вводят экономические и визовые санкции против Судана из-за насилия в стране.
США вводят санкции против Судана из-за насилия в стране
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление.

«Сегодня мы вводим экономические санкции, а также визовые ограничения в отношении лиц, увековечивающих насилие, а также публикуем обновлённое руководство по ведению бизнеса в отношении Судана», — отметил он.

По его словам, США продолжат «поддерживать» суданский народ.

20 мая канал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что армия Судана и силы быстрого реагирования договорились объявить гуманитарное перемирие на семь дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить