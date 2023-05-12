Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Al Arabiya: стороны конфликта в Судане договорились не наносить вреда гражданским лицам

Короткая ссылка
Конфликтующие в Судане правительственная армия и силы быстрого реагирования (СБР) впервые подписали соглашение, в котором договорились не наносить вреда гражданским лицам.

Об этом информирует Al Arabiya со ссылкой на источники.

Как передаёт РИА Новости, это первое соглашение между армией и СБР с начала конфликта 15 апреля.

«Подписано соглашение о предварительном принципиальном соглашении между суданской армией и силами быстрого реагирования в Джидде», — сказано в сообщении.

5 мая директор подразделения международной защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Элизабет Тэн заявила, что Управление призвало не закрывать границы для суданцев.

По её словам, призыв распространяется как на граждан Судана, так и на покидающих эту страну иностранцев, включая беженцев и лиц без гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить