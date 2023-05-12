Al Arabiya: стороны конфликта в Судане договорились не наносить вреда гражданским лицам

Конфликтующие в Судане правительственная армия и силы быстрого реагирования (СБР) впервые подписали соглашение, в котором договорились не наносить вреда гражданским лицам.

Об этом информирует Al Arabiya со ссылкой на источники.

Как передаёт РИА Новости, это первое соглашение между армией и СБР с начала конфликта 15 апреля.

«Подписано соглашение о предварительном принципиальном соглашении между суданской армией и силами быстрого реагирования в Джидде», — сказано в сообщении.

5 мая директор подразделения международной защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Элизабет Тэн заявила, что Управление призвало не закрывать границы для суданцев.

По её словам, призыв распространяется как на граждан Судана, так и на покидающих эту страну иностранцев, включая беженцев и лиц без гражданства.