В ООН призвали страны не закрывать границы для суданских беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало не закрывать границы для суданцев.

Об этом заявила на брифинге в Женеве директор подразделения международной защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Элизабет Тэн.

«УВКБ призывает все государства позволить гражданским лицам, бегущим из Судана, иметь доступ на свою территорию без дискриминации», — цитирует её ТАСС.

Тэн отметила, что призыв распространяется как на граждан Судана, так и на покидающих эту страну иностранцев, включая беженцев и лиц без гражданства.

2 мая более 200 граждан России и стран СНГ, эвакуированных силами российского Минобороны, прибыли в страну.

Представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил в своих соцсетях, что страна вывезла из Судана около 3,8 тыс. своих граждан в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.