Более 200 эвакуированных из Судана силами Минобороны граждан прибыли в Россию

Более 200 граждан России и стран СНГ, эвакуированных силами российского Минобороны, прибыли в страну.

«Четыре самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществили доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России согласно решению российского президента эвакуирует из Судана более 200 человек, в том числе сотрудников российской дипмиссии и представительств Минобороны.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.