Байден: Запад не причастен к попытке военного мятежа в России

Коллективный Запад не причастен к попытке военного мятежа в России, заявил президент США Джо Байден.

«Мы ясно дали понять, что не были вовлечены. Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил, что в ЕС разработают стратегию на случай возникновения «политической нестабильности в России».

Боррель также отметил, что на фоне попытки мятежа в России единственный вывод ЕС заключается в необходимости удвоить поставки оружия Украине.