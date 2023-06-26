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Байден: Запад не причастен к попытке военного мятежа в России

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Коллективный Запад не причастен к попытке военного мятежа в России, заявил президент США Джо Байден.
Байден: Запад не причастен к попытке военного мятежа в России
  • AP
  • © Susan Walsh

«Мы ясно дали понять, что не были вовлечены. Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил, что в ЕС разработают стратегию на случай возникновения «политической нестабильности в России».

Боррель также отметил, что на фоне попытки мятежа в России единственный вывод ЕС заключается в необходимости удвоить поставки оружия Украине.

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