Боррель заявил о необходимости удвоить поставки оружия Киеву из-за попытки мятежа в России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на фоне попытки мятежа в России единственный вывод ЕС заключается в необходимости удвоить поставки оружия Украине.

«Единственное заключение наших дебатов — ясное: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать всё, чтобы поддержать контрнаступление Украины», — цитирует его ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в эксклюзивном интервью RT рассказал, что утром 24 июня во время телефонного разговора лидер Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой вооружённого мятежа в России и избежать большого кровопролития.

Тем временем, по словам министра, президент Франции Эммануэль Макрон увидел в происходивших событиях шанс для Украины и всего западного лагеря «нанести стратегическое поражение» России.

Подробнее — в материале RT.