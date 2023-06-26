Боррель заявил о необходимости удвоить поставки оружия Киеву из-за попытки мятежа в России
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«Единственное заключение наших дебатов — ясное: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать всё, чтобы поддержать контрнаступление Украины», — цитирует его ТАСС.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее в эксклюзивном интервью RT рассказал, что утром 24 июня во время телефонного разговора лидер Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой вооружённого мятежа в России и избежать большого кровопролития.
Тем временем, по словам министра, президент Франции Эммануэль Макрон увидел в происходивших событиях шанс для Украины и всего западного лагеря «нанести стратегическое поражение» России.
Подробнее — в материале RT.