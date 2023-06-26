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Боррель заявил, что в ЕС разработают стратегию на случай «политнестабильности в России»

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В ЕС разработают стратегию на случай возникновения «политической нестабильности в России», заявил глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что в ЕС разработают стратегию на случай «политнестабильности в России»
  • AP
  • © Fred Sierakowski

«Мы будем работать над этим, проводить консультации. Но нужно понимать, что то, что произошло, — это исключительно внутреннее дело России, мы не имеем к этому отношения», — цитирует его ТАСС.

Боррель также отметил, что на фоне попытки мятежа в России единственный вывод ЕС заключается в необходимости удвоить поставки оружия Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в эксклюзивном интервью RT рассказал, что утром 24 июня во время телефонного разговора лидер Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой вооружённого мятежа в России и избежать большого кровопролития.

Подробнее — в материале RT.

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