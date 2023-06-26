В Швейцарии выразили готовность обсудить конфискацию замороженных активов ЦБ России
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«Что касается активов российского государства, и в частности валютных резервов Центрального банка России, Швейцария следит за дискуссиями на международном уровне и готова принять в них участие», — сказал он РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Великобритания не вернёт замороженные государственные активы России до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсацию за причинённый ущерб.
Сейм Польши приступил к рассмотрению изменений в Конституцию страны, позволяющих конфисковать замороженные российские активы.