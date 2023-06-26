В Швейцарии выразили готовность обсудить конфискацию замороженных активов ЦБ России

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер сообщил о готовности Берна участвовать в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов ЦБ России.

«Что касается активов российского государства, и в частности валютных резервов Центрального банка России, Швейцария следит за дискуссиями на международном уровне и готова принять в них участие», — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Великобритания не вернёт замороженные государственные активы России до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсацию за причинённый ущерб.

Сейм Польши приступил к рассмотрению изменений в Конституцию страны, позволяющих конфисковать замороженные российские активы.