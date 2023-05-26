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Guardian: Британия не вернёт замороженные активы России до её согласия на компенсацию Киеву

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Великобритания не вернёт замороженные государственные активы России до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсацию за причинённый ущерб.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на британских чиновников.

При этом отмечается, что Киев предлагает полностью конфисковать российские активы в Великобритании и выступает за передачу их Украине.

«Набирает силу альтернативная, менее рискованная с юридической точки зрения стратегия, согласно которой Запад удерживает активы до тех пор, пока Россия не согласится выплатить компенсацию», — также говорится в статье.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал разорвать дипломатические отношения с Британией.

Также сообщалось, что Бельгия направит €92 млн доходов от активов России на помощь Украине.

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