Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет после удара украинских военных по Луганску британскими ракетами Storm Shadow призвал разорвать дипломатические отношения с Британией.

«Британия, став участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является нашим врагом», — приводит РИА Новости его слова.

Шеремет, помимо разрыва дипотношений, посоветовал выслать посла и закрыть все британские дипломатические представительства.

Депутат призвал арестовать все британские активы в России и направить их на восстановление пострадавшей от британских ракет инфраструктуры.

Ранее в российском Минобороны заявили, что удар ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолёта ВСУ, которые затем были сбиты истребителями России.

В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что при утреннем ударе по Луганску ВС Украины вновь применили крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства.