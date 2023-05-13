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Депутат Госдумы Шеремет призвал разорвать дипотношения с Британией

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет после удара украинских военных по Луганску британскими ракетами Storm Shadow призвал разорвать дипломатические отношения с Британией.
Депутат Госдумы Шеремет призвал разорвать дипотношения с Британией
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Британия, став участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является нашим врагом», — приводит РИА Новости его слова.

Шеремет, помимо разрыва дипотношений, посоветовал выслать посла и закрыть все британские дипломатические представительства.

Депутат призвал арестовать все британские активы в России и направить их на восстановление пострадавшей от британских ракет инфраструктуры.

Ранее в российском Минобороны заявили, что удар ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолёта ВСУ, которые затем были сбиты истребителями России.

В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что при утреннем ударе по Луганску ВС Украины вновь применили крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства.

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