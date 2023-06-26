Политолог осудил планы ЕС по разработке стратегии на случай «политнестабильности в России»
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Собеседник RT назвал данное заявление Борреля «политическим головокружением».
«Боррель как бы ставит вопрос о том, что Евросоюз якобы имеет право влиять на положение дел в России. Это называется вмешательством во внутренние дела страны. И у нас есть все основания выразить по меньшей мере недоумение, а вообще и негодование», — сказал Оленченко.
Политолог акцентировал внимание на том, что Евросоюз «давно уже отгородился» от России.
«Куда бы мы ни двигались и как бы мы ни строили свои дела, мы не собираемся координировать это с ЕС. Поэтому, честно говоря, Боррель своими бесцеремонными и безосновательными заявлениями вызывает раздражение», — добавил спикер.
Он также предложил в ответ разработать сценарий на случай «дальнейшего ухудшения ситуации в Евросоюзе».
«Разработать сценарий на случай, если в руководстве Евросоюза в 2024 году останутся и Боррель, и фон дер Ляйен. Как нам действовать, если ситуация в ЕС станет острой? Как реагировать на массовые протесты во Франции и Германии, на массовые протесты в восточноевропейских странах против импорта украинского зерна? Нам нужен сценарий, как действовать в данном случае. Думаю, такой «ответ» подействовал бы отрезвляюще и на Борреля, и на тех, кто надоумил его так высказаться», — заключил Оленченко.
Ранее глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил, что в ЕС разработают стратегию на случай возникновения «политической нестабильности в России».
Боррель также отметил, что на фоне попытки мятежа в России единственный вывод ЕС заключается в необходимости удвоить поставки оружия Украине.