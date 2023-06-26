Британский генерал заявил, что ВСУ выигрывают время для модернизации сил НАТО

Сопротивление украинских военных в ходе конфликта с Россией даёт время для модернизации сил НАТО. Об этом заявил начальник Генштаба сухопутных войск ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс.

Он подчеркнул, что «российская угроза будет оставаться» вне зависимости от конечного результата конфликта на Украине.

«Никогда не следует списывать Москву со счетов», — приводит ТАСС его слова Сандерса.

Ранее сербско-американский журналист Небойша Малич заявил, что из-за конфликта на Украине Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».

Он заверил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.