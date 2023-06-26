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Британский генерал заявил, что ВСУ выигрывают время для модернизации сил НАТО

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Сопротивление украинских военных в ходе конфликта с Россией даёт время для модернизации сил НАТО. Об этом заявил начальник Генштаба сухопутных войск ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс.
Британский генерал заявил, что ВСУ выигрывают время для модернизации сил НАТО
  • AP
  • © Efrem Lukatsky)

Он подчеркнул, что «российская угроза будет оставаться» вне зависимости от конечного результата конфликта на Украине.

«Никогда не следует списывать Москву со счетов», — приводит ТАСС его слова Сандерса.

Ранее сербско-американский журналист Небойша Малич заявил, что из-за конфликта на Украине Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».

Он заверил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.

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