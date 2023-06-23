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Журналист GT указал на уязвимость Запада перед Россией из-за украинского конфликта

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Из-за конфликта на Украине Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией, заявил сербско-американский журналист Небойша Малич.

В статье для Global Times он отметил, что это лето должно было стать знаменательным за счёт приветствия новых членов альянса и «молниеносного контрнаступления» ВСУ.

«Пришлось столкнуться с реальностью», — написал Малич.

Журналист обратил внимание на обнажившиеся в ходе украинского конфликта уязвимости Запада перед Россией, в том числе отсутствие промышленности. Вместе с этим он признал, что крупные производители оружия разбогатели, но за счёт опустошения запасов.

«Легче чесать языком, чем действительно заставить финансиализированные, деиндустриализованные экономики Запада производить новые виды оружия, боеприпасов и техники, одновременно пытаясь перейти на зелёную энергетику, чтобы противостоять двум крупнейшим промышленным державам мира», — заключил Малич.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены.

«ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».

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