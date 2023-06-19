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Столтенберг: арсеналы НАТО опустошены и должны быть восполнены

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Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены, они должны быть восстановлены, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: арсеналы НАТО опустошены и должны быть восполнены
  • Gettyimages.ru

Такое заявление он сделал на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

В феврале газета Financial Times сообщила об опустошённых арсеналах и «свалках» во многих странах Европы из-за конфликта на Украине.

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