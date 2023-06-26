Вице-спикер Совфеда Косачёв: Европа при её нынешней политике катится в пропасть

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о том, что Европа приближается к катастрофе, потому что не готова отказаться от «военного психоза».

Косачёв выразил согласие с оценкой, которую дал министр иностранных дел Венгрии. По его мнению, она «наиболее близка к объективной реальности, которая сейчас происходит с объединённой Европой и в более широком контексте — коллективным Западом».

«Это утрата связи с реальностью, с одной стороны, это слепая вера в собственную «богоизбранность» и право управлять человечеством, а с другой стороны, панический страх перед тем, что любые изменения в сложившейся системе мироустройства обязательно приведут к потерям и ущербу для этого коллективного Запада», — объяснил собеседник RT.

И то и другое, по его словам, «в корне неверно».

«Будущий многополярный мир, в поддержку которого выступает и Россия, и многие другие наши единомышленники, тем и отличается от однополярного, что он реально возвращает мир на те принципы, которые прописаны в уставе ООН и которые подразумевают равенство всех без исключения государств, уважение их национальных интересов и признание их суверенитета», — рассказал собеседник RT.

Он также отметил «порочность мышления нынешних политиков», управляющих ЕС и НАТО, которые не могут допустить и мысли, что «та модель, которую они навязали миру, не будет повёрнута против них».

«Поэтому с сожалением констатирую, что министр иностранных дел Венгрии глубоко прав, а Европа, при её нынешней, совершенно безответственной по отношению к окружающему миру политике, катится в пропасть», — заключил Косачёв.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Европа приближается к катастрофе, потому что не готова отказаться от «военного психоза».