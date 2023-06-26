Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа приближается к катастрофе из-за военного психоза

Европа приближается к катастрофе, потому что не готова отказаться от «военного психоза», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он выразил обеспокоенность, что «Европа всё ближе скатывается к катастрофе».

«Сейчас ещё можно было бы предотвратить ещё большую беду и спасти много тысяч жизней, но для этого надо было бы вырваться из военного психоза», — заявил Сийярто в соцсетях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что в альянсе истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

Обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что в Европе устали финансировать Украину и не станут сражаться за неё в случае реальной войны с Россией.