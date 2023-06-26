Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа приближается к катастрофе из-за военного психоза
- globallookpress.com
- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
Он выразил обеспокоенность, что «Европа всё ближе скатывается к катастрофе».
«Сейчас ещё можно было бы предотвратить ещё большую беду и спасти много тысяч жизней, но для этого надо было бы вырваться из военного психоза», — заявил Сийярто в соцсетях.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что в альянсе истощены запасы снарядов для поставок Киеву.
Обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что в Европе устали финансировать Украину и не станут сражаться за неё в случае реальной войны с Россией.