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Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России об аренде участка для посольства

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Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России против того, чтобы Содружество наций взяло под контроль арендованный для нового российского посольства участок.

«Судья Верховного суда Джейн Джагот отклонила апелляцию России о судебном запрете, который не позволил бы Содружеству наций войти на спорную землю, пока идёт какое-либо судебное разбирательство», — сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что судьба будущих прений неизвестна, так как из-за ситуации в России юристы в выходные «не смогли получить инструкций».

Дипмиссия России ранее обратилась в суд в Австралии из-за расторжения договора на аренду участка.

До этого посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, из-за решения австралийской стороны расторгнуть договор на аренду участка посольства России.

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