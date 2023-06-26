Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России об аренде участка для посольства

Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России против того, чтобы Содружество наций взяло под контроль арендованный для нового российского посольства участок.

«Судья Верховного суда Джейн Джагот отклонила апелляцию России о судебном запрете, который не позволил бы Содружеству наций войти на спорную землю, пока идёт какое-либо судебное разбирательство», — сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что судьба будущих прений неизвестна, так как из-за ситуации в России юристы в выходные «не смогли получить инструкций».

Дипмиссия России ранее обратилась в суд в Австралии из-за расторжения договора на аренду участка.

До этого посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, из-за решения австралийской стороны расторгнуть договор на аренду участка посольства России.