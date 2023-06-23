Дипмиссия России обратилась в суд в Австралии из-за расторжения договора на аренду участка

Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре.

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Об этом российская дипломатическая миссия заявила РИА Новости. «Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли», — отметил российский дипломат. Ранее сообщалось, что посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России.