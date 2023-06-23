Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дипмиссия России обратилась в суд в Австралии из-за расторжения договора на аренду участка

Короткая ссылка
Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре.
Дипмиссия России обратилась в суд в Австралии из-за расторжения договора на аренду участка
  • © Embassy of Russia in Australia

Об этом российская дипломатическая миссия заявила РИА Новости.

«Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли», — отметил российский дипломат.

Ранее сообщалось, что посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить