Дипмиссия России обратилась в суд в Австралии из-за расторжения договора на аренду участка
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Об этом российская дипломатическая миссия заявила РИА Новости.
«Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли», — отметил российский дипломат.
Ранее сообщалось, что посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России.